Le cerimonie del 4 novembre alla villa comunale | conferite le onorificenze FOTO

Si sono svolte in mattinata a Chieti le cerimonie per il 107° anniversario del Giorno dell’unità nazionale e della Giornata delle forze armate. La villa comunale ha fatto da cornice alle celebrazioni presiedute dal prefetto Gaetano Cupello che ha anche conferito le onorificenze dell’Ordine al. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

