LBA Serie A la Virtus domina nel finale | Openjobmetis Varese sconfitta non senza fatica

Nonostante un avvio promettente, l'Openjobmetis Varese si arrende per 77-83 alla Virtus Olidata Bologna in una partita combattuta, decisa solo nell'ultimo quarto.I bianconeri sono stati guidati dai 17 punti a testa di Jallow (78 al tiro) e Niang (68 al tiro, 4 rimbalzi, 21 di valutazione), i 15. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Punto5.it. . Serie C1 25-26 7ª giornata Virtus Terzigno C5 ASD Virtus Campagna, gli highlights #punto5anno27 - facebook.com Vai su Facebook

| La Virtus Bologna domina sulla Dinamo Sassari al PalaDozza - a breve il servizio completo VIRTUS VS SASSARI: DIRETTA 4Q 90- Da pianetabasket.com

Virtus Bologna in direzione Varese, stasera il turno infrasettimanale di LBA - Sesta giornata di campionato per la Virtus Bologna che nel turno infrasettimanale di LBA affronta oggi alle 20:00 la Openjobmetis Varese alla Itelyum Arena. Lo riporta pianetabasket.com

LBA Serie A, la Virtus non paga le fatiche di Euroleague e batte nettamente la Dinamo Sassari - Dopo un primo periodo equilibrato Smailagic e Morgan prendono in mano la partita e nella ripresa Alston e Diouf firmano l’allungo decisivo ... Scrive bolognatoday.it