Lazio la curva nord ricorda Vincenzo Paparelli
(Adnkronos) – La curva nord della Lazio ricorda Vincenzo Paparelli a pochi giorni dal 46mo anniversario della morte del tifoso laziale ucciso nel 1979 da un razzo partito dalla curva sud. seriea24.it. 🔗 Leggi su Seriea24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Lazio, la curva nord ricorda Vincenzo Paparelli Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Lazio, da brividi la coreografia dedicata a Paparelli prima della vittoria sul Cagliari - Emozionante il ricordo del tifoso biancoceleste morto 46 anni fa all'Olimpico in occasione di un derby con la Roma: tutti i dettagli ... Segnala corrieredellosport.it
Lazio, la curva nord ricorda Vincenzo Paparelli - (Adnkronos) – La curva nord della Lazio ricorda Vincenzo Paparelli a pochi giorni dal 46mo anniversario della morte del tifoso laziale ucciso nel 1979 da un razzo partito dalla curva sud. meridiananotizie.it scrive
Lazio, il figlio di Paparelli emozionato: «Una coreografia assai toccante per la mia famiglia» - Lazio, Gabriele Paparelli commosso per la coreografia della Curva Nord: «Un’emozione grandissima» Un momento di profonda emozione ha attraversato lo Stadio Olimpico in occasione di Lazio–Cagliari. Si legge su lazionews24.com