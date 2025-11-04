Lazio-Cagliari Sarri scherza sull’emergenza | Volevo provare qualcuno dello staff
Le parole del tecnico biancoceleste dopo la sfida all’Olimpico contro i sardi vinta per 2-0 La Lazio porta a casa una vittoria fondamentale contro il Cagliari all’Olimpico. Finisce 2-0 per i biancocelesti con le firme di Isaksen e Zaccagni. Sarri (Ansafoto) – calciomercato.it Nel postpartita le parole di uno scatenato Sarri: “La partita era difficile. Era palese. Il Cagliari ha fatto bene in trasferta, ha perso solo a Napoli all’ultimo. I numeri ci parlavano di una gara complicata e lo è stata. Il nostro atteggiamento è stato da squadra adulta: abbiamo sofferto quando dovevamo e spinto nel momento giusto, dal punto di vista mentale mi è sembrata una buona partita. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Altre letture consigliate
++ Il #Cagliari sconfitto all'Olimpico: la Lazio vince 2-0 ++ - facebook.com Vai su Facebook
Lazio-Cagliari 0-0 al 45': Folorunsho vicino al gol in chiusura di tempo - X Vai su X
Sarri dopo la vittoria contro il Cagliari: "Mi dà gusto allenare la Lazio. Cambio Romagnoli? Spero precauzionale" - L'allenatore biancoceleste ha parlato dopo la partita di campionato vinta 2- Secondo corrieredellosport.it
Lazio-Cagliari, Sarri: "Vittoria che ci dà segnali di crescita. Romagnoli?..." - Al termine della vittoria della Lazio contro il Cagliari, Manuel Lazzari ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Sky Sport ... Si legge su laziopress.it
Lazio-Cagliari, Sarri: "Ci sono segnali di crescita utili per costruire una base solida" - Cagliari, Sarri: 'Ci sono segnali di crescita utili per costruire una base solida' ... Scrive sport.sky.it