Le parole del tecnico biancoceleste dopo la sfida all’Olimpico contro i sardi vinta per 2-0 La Lazio porta a casa una vittoria fondamentale contro il Cagliari all’Olimpico. Finisce 2-0 per i biancocelesti con le firme di Isaksen e Zaccagni. Sarri (Ansafoto) – calciomercato.it Nel postpartita le parole di uno scatenato Sarri: “La partita era difficile. Era palese. Il Cagliari ha fatto bene in trasferta, ha perso solo a Napoli all’ultimo. I numeri ci parlavano di una gara complicata e lo è stata. Il nostro atteggiamento è stato da squadra adulta: abbiamo sofferto quando dovevamo e spinto nel momento giusto, dal punto di vista mentale mi è sembrata una buona partita. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lazio-Cagliari, Sarri scherza sull’emergenza: “Volevo provare qualcuno dello staff”