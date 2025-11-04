Lazio-Cagliari Pisacane | Tutto si compensa Pavoletti sul ritiro | Il ginocchio ora mi dà tregua…
Le parole dell’allenatore rossoblù dopo la sfida dell’Olimpico contro la squadra di Sarri, poi le dichiarazioni dell’attaccante Il Cagliari cade all’Olimpico contro la Lazio per 2-0 ed è alla sesta gara di fila senza vittorie. Un momento non semplicissimo per i sardi, anche se Pavoletti in conferenza stampa non è d’accordo: “Se c’è una squadra che ha giocato per vincere siamo stati noi. Le grandi squadre poi la risolvono con i singoli. Ma c’è coesione, c’è anima, ma questo momento difficile non lo vedo. Sento tante cose cattive verso il Cagliari, ma stiamo costruendo per il futuro, bisogna stare vicino alla squadra del cuore, non mettere i bastoni tra le ruote e andarci a prendere il nostro obiettivo”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
++ Il #Cagliari sconfitto all'Olimpico: la Lazio vince 2-0 ++ - facebook.com Vai su Facebook
Lazio-Cagliari 0-0 al 45': Folorunsho vicino al gol in chiusura di tempo - X Vai su X
Lazio-Cagliari, Pisacane: “Tutto si compensa”. Pavoletti sul ritiro: “Il ginocchio ora mi dà tregua…” - Tutte le notizie di lunedì 3 novembre: Fiorentina e Genoa, casting aperto per la panchina. calciomercato.it scrive
Pisacane nel post partita di Lazio Cagliari: «Fare una partita di coraggio ci fa ben sperare ma qualcosa non è andato» - Lazio Cagliari, le parole del tecnico dei rossoblù Fabio Pisacane nel post partita del match contro i biancocelesti L’allenatore dei rossoblù Fabio Pisacane ha parlato a DAZN nel post partita della ga ... lazionews24.com scrive
Lazio-Cagliari, Pisacane: «Prestazione che servirà per il futuro, Prati non va condannato» - L'allenatore rossoblù ricorda la lunga serie di assenze: «Alcuni giocatori c'erano in questa partita, in altre no» ... Secondo unionesarda.it