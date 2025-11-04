Le parole dell’allenatore rossoblù dopo la sfida dell’Olimpico contro la squadra di Sarri, poi le dichiarazioni dell’attaccante Il Cagliari cade all’Olimpico contro la Lazio per 2-0 ed è alla sesta gara di fila senza vittorie. Un momento non semplicissimo per i sardi, anche se Pavoletti in conferenza stampa non è d’accordo: “Se c’è una squadra che ha giocato per vincere siamo stati noi. Le grandi squadre poi la risolvono con i singoli. Ma c’è coesione, c’è anima, ma questo momento difficile non lo vedo. Sento tante cose cattive verso il Cagliari, ma stiamo costruendo per il futuro, bisogna stare vicino alla squadra del cuore, non mettere i bastoni tra le ruote e andarci a prendere il nostro obiettivo”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Lazio-Cagliari, Pisacane: "Tutto si compensa". Pavoletti sul ritiro: "Il ginocchio ora mi dà tregua…"