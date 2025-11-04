Lazio-Cagliari le pagelle | Isaksen 7 qualità e velocità Caprile qualche insicurezza da 5,5
Zaccagni insegue e trova il gol, Dia non è il centravanti che serve a Sarri. Tra gli ospiti male Prati e Borrelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Lazio-Cagliari 2-0: decidono il posticipo i gol di Isaksen e Zaccagni - X Vai su X
++ Il #Cagliari sconfitto all'Olimpico: la Lazio vince 2-0 ++ - facebook.com Vai su Facebook
Lazio-Cagliari, le pagelle dei quotidiani: Isaksen vola, Dia in affanno - La Lazio vince una partita importantissima contro il Cagliari in casa e conquista tre punti d’oro in ottica classifica. Da msn.com
Pagelle Lazio-Cagliari 2-0: decidono Isaksen e Zaccagni. Dia ed Esposito non pervenuti, Sarri perde Romagnoli - Decima giornata di Serie A 2025/26, la Lazio vince all'Olimpico contro il Cagliari: decidono i gol di Isaksen e Zaccagni nella ripresa. Come scrive sport.virgilio.it
PAGELLE E TABELLINO LAZIO-CAGLIARI 2-0: Isaksen si riscatta, Borrelli-Esposito coppia flop - 2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Palestra (79' Idrissi); Folorunsho (79' Pavoletti), Prati, Adopo; Gaetano (56' Felici); Borrelli (68' Kiliçsoy), Esposito (68' Lovumbo). calciomercato.it scrive