Lazio Cagliari Isaksen nel post partita | Sono sei partite che non perdiamo dobbiamo continuare così Europa? Sì è il nostro obiettivo

Lazio Cagliari, il calciatore biancoceleste Gustav Isaksen ha parlato nel post partita: «Dobbiamo continuare così. Europa? E’ il nostro obiettivo» È stato un brillante Gustav Isaksen a rompere l’equilibrio nella sfida contro il Cagliari. Al 66’, l’esterno danese ha firmato il vantaggio con un tiro preciso e imparabile per Caprile, confermando il suo ottimo momento . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

