Lazio-Cagliari 2-0 le pagelle | Zaccagni 7 torna al gol Isaksen 7 decisivo Esposito irritante 4,5 stecca Gaetano 5

La Lazio ritrova i tre punti. Dopo il pareggio con il Pisa, i ragazzi di Maurizio Sarri sono riusciti a sconfiggere 2-0 il Cagliari, sotto agli occhi dei proprio tifosi. Nel primo tempo hanno. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Lazio-Cagliari 2-0, le pagelle: Zaccagni (7) torna al gol, Isaksen (7) decisivo. Esposito irritante (4,5), stecca Gaetano (5)

Argomenti simili trattati di recente

++ Il #Cagliari sconfitto all'Olimpico: la Lazio vince 2-0 ++ - facebook.com Vai su Facebook

Lazio-Cagliari 0-0 al 45': Folorunsho vicino al gol in chiusura di tempo - X Vai su X

La Lazio supera il Cagliari all'Olimpico 2-0 con le reti di Isaksen e Zaccagni - Ci vuole più di un'ora alla Lazio per risolvere la pratica Cagliari: è il 65esimo quando Isaksen batte Caprile con un bel destro a giro indirizzando la partita poi chiusa da Zaccagni nel finale. Si legge su rainews.it

Serie A, Lazio-Cagliari 2-0: Isaksen e Zaccagni fanno felice Sarri - Ai biancocelesti bastano un acuto del danese e uno dell'azzurro per piegare i sardi all’Olimpico nella ripresa ... Da msn.com

Lazio-Cagliari 2-0: video, gol e highlights - Altro risultato positivo per la Lazio che centra la seconda vittoria di fila in casa (prima volta nel 2025), battendo il Cagliari 2- sport.sky.it scrive