Lazio Cagliari 2-0 | Isaksen e Zaccagni trascinano i biancocelesti nel posticipo Sarri ha messo la Juventus nel mirino c’è

Lazio Cagliari 2-0, i biancocelesti vincono il posticipo: la sblocca Isaksen nella ripresa, Zaccagni la chiude nel recupero. La  Lazio  ritrova il sorriso e, soprattutto, i tre punti. Nel posticipo della decima giornata di Serie A, la squadra di  Maurizio Sarri  ha battuto per 2-0 un  Cagliari  ordinato ma poco incisivo, al termine di una partita più complicata del previsto. A decidere la sfida dell’Olimpico sono stati i guizzi di  Isaksen  e  Zaccagni, entrambi arrivati nella ripresa. Lazio Cagliari: Isaksen sblocca la partita. Dopo un primo tempo bloccato, con la  Lazio  che ha faticato a trovare varchi nell’attenta difesa schierata da Fabio Liverani, la partita si è accesa nel secondo tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

