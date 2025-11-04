Lazio-Cagliari 2-0 | Isaksen e Zaccagni portano i biancocelesti a -2 dalla zona Europa

Roma 3 novembre 2025 – La Lazio soffre, non è ancora brillante negli ultimi metri, ma riesce a ottenere tre punti importantissimi per proseguire la propria risalita in campionato. All'Olimpico i biancocelesti battono il Cagliari per 2-0 grazie alle reti di Isaksen e Zaccagni, arrivate entrambe nel secondo tempo e si porta a -2 dal Como settimo, rimettendosi in scia della zona Europa. Incassa invece il secondo ko consecutivo la squadra sarda e fallisce l'occasione di allontanarsi con decisione dalla zona rossa. Primo tempo. Confermate quasi in toto le ipotesi della vigilia per la formazione di Sarri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lazio-Cagliari 2-0: Isaksen e Zaccagni portano i biancocelesti a -2 dalla zona Europa

