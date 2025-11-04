Lazio – Cagliari 2-0 | il tabellino

Tommaso Fefè 03 nov 2025, 22:52 Ultimi aggiornamenti: 03 nov 2025, 22:52 Lazio – Cagliari 2-0 (primo tempo 0-0) Marcatori: 20'st Isaksen (L), 45'st+2 Zaccagni (L) Assist: 20'st Guendouzi (L) LAZIO (4-3-3) Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli (dal 1'st Provstgaard), Lazzari (da 27'st Pellegrini); Guendouzi, Cataldi, Basic (dal 16' st Vecino); Isaksen (dal 38'st Pedro), Dia (dal 38'st Noslin), Zaccagni. All. Sarri CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Palestra (dal 33'st Idrissi); Folorunsho (dal 36'st Pavoletti), Prati, Adopo; Gaetano (dal 11'st Felici); Borrelli (dal 23'st Kilicsoy), Esposito (dal 23'st Luvumbo).

