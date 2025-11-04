Lazio-Cagliari 2-0 gol di Isaksen e Zaccagni

(Adnkronos) – La Lazio batte il Cagliari 2-0 all'Olimpico nel posticipo della 10ª giornata di Serie A. A sbloccare il risultato è Isaksen al 65’, mentre Zaccagni sigla il raddoppio al 91’, sfruttando un errore di Prati. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Pisacane, mentre la Lazio si porta a -2 dal Como. Copo in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Contenuti che potrebbero interessarti

++ Il #Cagliari sconfitto all'Olimpico: la Lazio vince 2-0 ++ - facebook.com Vai su Facebook

Lazio-Cagliari 0-0 al 45': Folorunsho vicino al gol in chiusura di tempo - X Vai su X

Lazio-Cagliari 2-0: video, gol e highlights - Altro risultato positivo per la Lazio che centra la seconda vittoria di fila in casa (prima volta nel 2025), battendo il Cagliari 2- Si legge su sport.sky.it

Serie A, Lazio-Cagliari 2-0: Isaksen e Zaccagni fanno felice Sarri - Ai biancocelesti bastano un acuto del danese e uno dell'azzurro per piegare i sardi all’Olimpico nella ripresa ... Come scrive msn.com

La Lazio supera il Cagliari all'Olimpico 2-0 con le reti di Isaksen e Zaccagni - Ci vuole più di un'ora alla Lazio per risolvere la pratica Cagliari: è il 65esimo quando Isaksen batte Caprile con un bel destro a giro indirizzando la partita poi chiusa da Zaccagni nel finale. Come scrive rainews.it