L' azienda lecchese che ha vinto il Premio imprese femminili 2025
Icma, storica azienda specializzata nella nobilitazione della carta per il mercato del packaging di alta gamma, si è aggiudicata il Premio imprese femminili 2025: Valorizzare l'innovazione e la creatività promosso dal comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile Como-Lecco della Camera. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
