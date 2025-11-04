L' avvertimento di Mattarella | Nuovi conflitti impongono sforzo per forza di difesa Ue

Rinnovare l'impegno per una difesa europea e adattare le forze armate e i loro strumenti al mondo che cambia. Nella Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate Sergio Mattarella torna a richiamare l'Ue sulla necessità di una politica comune. "Oggi nuovi conflitti si sono affacciati in Europa e nel Mediterraneo, interpellando la cornice di sicurezza costruita nel dopoguerra e le istituzioni poste a suo presidio", insiste il Capo dello Stato che poi si concentra su quanto sta avvenendo sul fronte orientale: "Il pericolo di allargamento del sanguinoso conflitto scatenato dalla aggressione all'Ucraina da parte della Federazione Russa impone grande attenzione e un impegnativo sforzo di adattamento dello strumento militare, per la creazione di una comune forza di difesa europea che, in stretta cooperazione con l'Alleanza Atlantica, sia strumento di sicurezza per l'Italia e l'Europa", dice chiaro. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'avvertimento di Mattarella: "Nuovi conflitti impongono sforzo per forza di difesa Ue"

