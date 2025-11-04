Lavoro le offerte della settimana nel novarese | gli annunci del 5 novembre

Novaratoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Addetti alle pulizie, laseristi, assistenti alla vendita e saldatori. Sono queste alcune delle figure ricercate questa settimana dai Centri per l'impiego di Novara e Borgomanero.Ecco gli annunci attivi fino a lunedì 10 novembre. Per candidarsi o per la ricerca di altri annunci è possibile. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Lavoro, le tre offerte della settimana (4 marzo) - Azienda del settore chimico farmaceutico con sede in provincia di Pavia cerca operatori linea di produzione. Riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Lavoro, le tre offerte della settimana in provincia di Pavia - Società che si occupa di costruzione di rete in fibra ottica cerca escavatoristi per interventi in provincia di Pavia. Riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Lavoro, l’80% degli italiani sogna la settimana corta - Lo smart working è mediamente concesso per il 37% delle ore totali di lavoro (uno o due giorni, su cinque). Segnala repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Lavoro Offerte Settimana Novarese