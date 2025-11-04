Lavoro le offerte della settimana nel novarese | gli annunci del 5 novembre
Addetti alle pulizie, laseristi, assistenti alla vendita e saldatori. Sono queste alcune delle figure ricercate questa settimana dai Centri per l'impiego di Novara e Borgomanero.Ecco gli annunci attivi fino a lunedì 10 novembre. Per candidarsi o per la ricerca di altri annunci è possibile. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
