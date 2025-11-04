Lavoro FH55 Hotel lancia il Recruiting Day

FH55 HOTELS LANCIA IL RECRUITING DAY:OLTRE 100 LE POSIZIONI APERTEMercoledì 19 novembre 2025 sarà FH55 Hotels, gruppo alberghiero italiano nato settant'anni fa, lancia il Recruiting Day: un’occasione per scoprire le opportunità di carriera all’interno di un settore in continua evoluzione, quello. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

(Agen Food) - Firenze, 28 ott. - Per celebrare la notte più magica e suggestiva dell'anno, lo chef Fabrizio Renna dell'FH55 Grand Hotel Mediterraneo firma una creazione raffinata e sorprendente, capace di trasformare l'icona autunnale per eccellenza – la zucc - facebook.com Vai su Facebook

Lavoro, FH55 Hotel lancia il Recruiting Day - FH55 Hotels, gruppo alberghiero italiano nato settant'anni fa, lancia il Recruiting Day: un’occasione per scoprire le opportunità di carriera all’interno di un settore in continua evoluzione, quello t ... Scrive firenzetoday.it

FH55 Hotels, a Firenze il recruiting day - L’evento si terrà mercoledì 19 novembre 2025, dalle 10 alle 17 a Firenze. Segnala travelquotidiano.com

Turismo, FH55 Hotels: crescita consolidata e nuovo volto per il Grand Hotel Palatino - Settant’anni di storia, quattro strutture iconiche tra Roma e Firenze, e una visione manageriale che guarda al futuro senza dimenticare il valore delle radici. adnkronos.com scrive