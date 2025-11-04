Lavori sulla rete idrica | alcune vie di San Giusto a secco

Pisatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Pisa, venerdì 7 novembre dalle ore 13 alle 16 sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Asmara, Caduti di Kindu, Caduti di Sarajevo e San Giusto. Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Firenze, lavori sulla rete idrica: una via senz'acqua - 00 di giovedì 6 novembre sarà sospesa l’erogazione dell’acqua invia Masaccio (tratto da via Botticelli a via Buonvicini, civici pari), via Buonvicini ... Si legge su 055firenze.it

Lavori alla rete idrica a Bolzaneto, erogazione sospesa in alcune vie - Mercoledì 5 novembre 2025 dalle ore 7 alle 20 sarà sospesa l'erogazione dell'acqua alle utenze allacciate in alcune vie del quartiere di Bolzaneto a causa di lavori programmati di manutenzione della ... genovatoday.it scrive

Lavori di potenziamento alla rete idrica: possibili disagi a San Vito dei Normanni il 30 ottobre - Proseguono gli interventi di Acquedotto Pugliese per migliorare la qualità e l’efficienza del servizio idrico sul territorio. Riporta brindisisera.it

Cerca Video su questo argomento: Lavori Rete Idrica Alcune