Giornata bresciana per il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Il rappresentante del Governo è stato in Valle Trompia per inaugurare tre scuole e poi è andato a Desenzano, dove ha visitato un altro istituto. Tutte le scuole hanno goduto di finanziamenti ministeriali. La giornata è iniziata a Sarezzo, nella nuova scuola primaria “Mariele Ventre“: un’opera da 9 milioni di euro che segna un cambio di passo per il territorio, con una serie di forniture e attrezzature all’avanguardia e tutta in sicurezza. Da qui, il ministro si è spostato nel comune di Lumezzane, guidato dal sindaco Joseph Facchini, per inaugurare la primaria “Caduti per la patria“ in via Matteotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavori nelle scuole del territorio. La visita del ministro Valditara