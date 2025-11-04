Lavori nelle scuole del territorio La visita del ministro Valditara
Giornata bresciana per il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Il rappresentante del Governo è stato in Valle Trompia per inaugurare tre scuole e poi è andato a Desenzano, dove ha visitato un altro istituto. Tutte le scuole hanno goduto di finanziamenti ministeriali. La giornata è iniziata a Sarezzo, nella nuova scuola primaria “Mariele Ventre“: un’opera da 9 milioni di euro che segna un cambio di passo per il territorio, con una serie di forniture e attrezzature all’avanguardia e tutta in sicurezza. Da qui, il ministro si è spostato nel comune di Lumezzane, guidato dal sindaco Joseph Facchini, per inaugurare la primaria “Caduti per la patria“ in via Matteotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
LAVORI ALLE CONDUTTURE DELL'ACQUA, SCUOLE CHIUSE Lunedì a Porto Tolle istituti scolastici chiusi per l'intervento di Acquevenete. #portotolle #catiepolo #acquevenete #lavori - facebook.com Vai su Facebook
Lavori nelle scuole, nuova illuminazione per ridurre i consumi - Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di manutenzione straordinaria delle scuole del territorio comunale di Zocca il cui termine è previsto il 6 gennaio, per un costo complessivo di 174. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Tutti i lavori nelle scuole. Angori traccia un bilancio. Gli interventi sul territorio - A meno di due settimane dalla prima campanella, la Provincia di Pisa è al lavoro per la ripresa dell’imminente anno scolastico negli istituti secondari cittadini. lanazione.it scrive
Le nuove scuole e il territorio. Polo di via Foscolo pronto a Natale: "Opere importanti per la comunità" - programma i lavori di rinnovamento del polo dell’infanzia di via Foscolo e della nuova scuola dell’infanzia di Vedute, entrambi ... Segnala lanazione.it