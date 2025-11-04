I lavori sono finiti, la strada è riaperta ai due sensi di marcia ma sono rimaste le strisce provvisorie, cioè quelle utilizzate durante il cantiere per spostare il traffico da una corsia all’altra, durante il lungo periodo di senso unico alternato che ha portato a migliorare la curva di Usella. Il punto critico sulla Sr 325 avrebbe dovuto essere sistemato dal macro progetto di "adeguamento e messa in sicurezza" avviato circa 15 anni fa: ma quell’intervento non riuscì perché nel campo adiacente la strada era presente un traliccio Enel. Un problema, quello della segnaletica provvisoria ancora in essere, evidenziato da molti automobilisti, che si sono trovati in orario serale e con poca illuminazione a dover scegliere quale delle tre corsie, delineate dalla segnaletica orizzontale, seguire, rischiando un incidente frontale con chi proveniva in direzione opposta, in condizioni di visibilità già compromesse dalla curva stessa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori finiti, ma restano lo strisce 325, pericolo in curva per le auto