Lavoratori in nero al Camp Nou l'imbarazzo del Barcellona | 12 ore 7 giorni su 7 senza documenti

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scoppiatp lo scandalo attorno ai lavori di rifacimento del Camp Nou, a pochi giorni da quella che sarebbe dovuta essere la data di consegna dell'impianto ristrutturato al Barcellona. Condizionale d'obbligo perché ora tutto è di nuovo fermo: "Il club fa orecchie da mercanti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

lavoratori nero camp nouLavoratori in nero al Camp Nou, l’imbarazzo del Barcellona: “12 ore, 7 giorni su 7, senza documenti” - Scoppiatp lo scandalo attorno ai lavori di rifacimento del Camp Nou, a pochi giorni da quella che sarebbe dovuta essere la data di consegna dell'impianto ... fanpage.it scrive

lavoratori nero camp nouOperai al nero al Camp Nou: “lavorano 12 ore al giorno sette giorni la settimana da oltre un anno”. Barcellona in imbarazzo - Operai senza permesso al Camp Nou, rischio espulsione e Barcellona in imbarazzo dopo la protesta all'esterno dello stadio ... Scrive ilnapolista.it

Lavoratori in nero, sospese due attività - Lavoro nero e irregolare nei pubblici esercizi, nello scorso weekend il personale ispettivo dell’Irl Ascoli- Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Lavoratori Nero Camp Nou