Lavoratori in nero al Camp Nou l'imbarazzo del Barcellona | 12 ore 7 giorni su 7 senza documenti

Scoppiatp lo scandalo attorno ai lavori di rifacimento del Camp Nou, a pochi giorni da quella che sarebbe dovuta essere la data di consegna dell'impianto ristrutturato al Barcellona. Condizionale d'obbligo perché ora tutto è di nuovo fermo: "Il club fa orecchie da mercanti". 🔗 Leggi su Fanpage.it