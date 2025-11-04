Lavoratori in nero al Camp Nou l'imbarazzo del Barcellona | 12 ore 7 giorni su 7 senza documenti
Scoppiatp lo scandalo attorno ai lavori di rifacimento del Camp Nou, a pochi giorni da quella che sarebbe dovuta essere la data di consegna dell'impianto ristrutturato al Barcellona. Condizionale d'obbligo perché ora tutto è di nuovo fermo: "Il club fa orecchie da mercanti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Pesce e altri prodotti alimentari di provenienza ignota, lavoratori in nero e carenze igienico-sanitarie: è il bilancio dei controlli effettuati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Bari insieme al NAS in due ristoranti del centro città - facebook.com Vai su Facebook
Lavoratori in nero al Camp Nou, l’imbarazzo del Barcellona: “12 ore, 7 giorni su 7, senza documenti” - Scoppiatp lo scandalo attorno ai lavori di rifacimento del Camp Nou, a pochi giorni da quella che sarebbe dovuta essere la data di consegna dell'impianto ... fanpage.it scrive
Operai al nero al Camp Nou: “lavorano 12 ore al giorno sette giorni la settimana da oltre un anno”. Barcellona in imbarazzo - Operai senza permesso al Camp Nou, rischio espulsione e Barcellona in imbarazzo dopo la protesta all'esterno dello stadio ... Scrive ilnapolista.it
Lavoratori in nero, sospese due attività - Lavoro nero e irregolare nei pubblici esercizi, nello scorso weekend il personale ispettivo dell’Irl Ascoli- Riporta ilrestodelcarlino.it