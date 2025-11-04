L’avanzata di Apofruit Dipendenti saliti a duemila

Apofruit Italia, cooperativa cesenate di produttori ortofrutticoli con oltre 2.600 soci in tutta Italia, fondata 65 anni fa, ha registrato rispetto al 2024 un incremento del 20% del personale impiegato nei dieci stabilimenti distribuiti lungo tutta la Penisola, dal Nord al Sud del Paese. Sono salite a duemila le persone impiegate nei centri di lavorazione Apofruit. "Questo è un risultato – commenta Ernesto Fornari, direttore generale del Gruppo Apofruit – che arriva come naturale conseguenza di un percorso intrapreso ormai da diversi anni e che ha visto sempre la nostra cooperativa investire nelle persone e nei territori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

