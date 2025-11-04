L' automobilista che ha investito e ucciso lo zio di Laura Pausini chiede perdono alla famiglia

Il mio assistito «è distrutto e molto scosso per quello che è successo, non si è reso conto della gravità della situazione: vuole chiedere perdono alla famiglia». Così l’avvocato Francesco Murru che assiste l’uomo di 29 anni che, domenica scorsa, alla guida di una Opel Astra prestata da un amico, ha investito e ucciso Ettore Pausini, 78 anni, zio della cantante Laura Pausini, mentre si trovava. 🔗 Leggi su Feedpress.me

