L'auto ha il motore acceso ma non c'è nessuno | dentro i carabinieri scoprono 110 chili di hashish

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maxi sequestro di droga a Casavatore, nella provincia di Napoli: l'ingente quantitativo di droga è stato scoperto dai carabinieri all'interno di un'auto lasciata accesa per strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

auto ha motore accesoL’auto ha il motore acceso, ma non c’è nessuno: dentro i carabinieri scoprono 110 chili di hashish - Maxi sequestro di droga a Casavatore, nella provincia di Napoli: l'ingente quantitativo di droga è stato scoperto dai carabinieri all'interno di un'auto ... fanpage.it scrive

auto ha motore accesoCasavatore, 110 chili di hashish in un’auto con il motore acceso: maxi sequestro dei carabinieri - La droga sequestrata dai carabinieri pesa circa 110 chili, per un valore stimato di oltre mezzo milione di euro. Scrive ilgiornalelocale.it

auto ha motore accesoColpisce con la portiera dell'auto l'agente e fugge - Un commerciante siriano che lavora in paese è stato controllato dalla pattuglia risultando con il documento di guida senza punti quindi non ... Da padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Ha Motore Acceso