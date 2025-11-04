L'auto ha il motore acceso ma non c'è nessuno | dentro i carabinieri scoprono 110 chili di hashish
Maxi sequestro di droga a Casavatore, nella provincia di Napoli: l'ingente quantitativo di droga è stato scoperto dai carabinieri all'interno di un'auto lasciata accesa per strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it
