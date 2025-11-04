Lautaro Martìnez si accende sempre in Champions League L’argentino ad un passo da un nuovo traguardo storico

Inter News 24 Lautaro Martìnez alla caccia di Hernan Crespo. Il connazionale è terzo in una storica classifica riguardante la Champions League. Con il gol segnato a Bruxelles contro l’ Union Saint-Gilloise, Lautaro Martínez ha raggiunto un altro traguardo importante nella sua carriera con la maglia dell’Inter: il 24° gol in Champions League. L’attaccante argentino, capitano dei nerazzurri, ha confermato il suo status di uno dei protagonisti assoluti della squadra nelle competizioni europee. Grazie a questo risultato, Martínez si è piazzato al quarto posto tra i migliori marcatori argentini nella storia della competizione, dietro a Lionel Messi (129 gol), Sergio Agüero (41 gol) e Hernán Crespo (25 gol). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Martìnez si accende sempre in Champions League. L’argentino ad un passo da un nuovo traguardo storico

