Lautaro Inter il consiglio di Chivu al proprio capitano | Gli ho detto che deve imparare a sorridere di più! A volte…
di Giuseppe Colicchia Lautaro Inter, il consiglio di Chivu al proprio capitano: «Gli ho detto che deve imparare a sorridere di più!». Le parole in conferenza. Un leader che sente il peso della fascia e delle aspettative, a volte anche troppo. Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa del momento che sta vivendo il suo capitano, Lautaro Martínez. L’attaccante argentino, apparso nervoso e un po’ appannato nelle ultime uscite, sta caricando su di sé un enorme senso di responsabilità che, secondo il suo allenatore, rischia di essere controproducente. Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Kairat Almaty, Chivu ha svelato il consiglio dato al suo numero 10 per aiutarlo a superare questo “step mentale” e fargli capire che il suo valore per la Beneamata va oltre il singolo gol. 🔗 Leggi su Internews24.com
