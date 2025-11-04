Lautaro Inter finalmente l’argentino può riposare | è la fine del tour de force le condizioni

Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista delle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tutti i dettagli. Lautaro Martinez sta vivendo un periodo di grande impegno, ma Cristian Chivu ha deciso di concedergli un po’ di riposo in vista della partita di Champions League contro il Kairat Almaty. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, Lautaro ha affrontato una serie di impegni ravvicinati senza sosta, giocando ininterrottamente da Sassuolo il 21 settembre fino alla recente trasferta con l’ Argentina. Dopo otto gare da titolare, di cui solo due in campo per 90 minuti, è il momento giusto per tirare il fiato, specialmente in vista dell’impegno molto più importante contro la Lazio in campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Inter, finalmente l’argentino può riposare: è la fine del tour de force, le condizioni

