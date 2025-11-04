Lautaro Inter è lui il trascinatore anche senza gol | per Chivu è imprescindibile
Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista delle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tutti i dettagli. Lautaro Martinez è a secco da qualche partita, ma il suo apporto in termini di corsa, sacrificio e leadership non è mai mancato. Il capitano dell’ Inter, che sta attraversando una fase di inefficacia realizzativa, è il perno che trascina la squadra anche nei momenti più complicati, mostrando un impegno e una determinazione che vanno ben oltre il semplice gol. Da quattro giornate di campionato, Lautaro non segna, un’anomalia che difficilmente accade. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altre letture consigliate
Così Chivu al termine di Verona-Inter Lautaro, a secco dalla trasferta di Bruxelles in casa dell'Union SG, troverà mai la continuità che molti indicano come il suo principale difetto? - facebook.com Vai su Facebook
"#Lautaro" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Lautaro trascina anche senza segnare: per Chivu imprescindibile. “Col Verona è il primo a…” - Lautaro è a secco da qualche gara, ma il suo apporto in termini di corsa e sacrificio non manca mai. Da msn.com
Inter, Lautaro trascinatore: tris allo Slavia, Chivu a punteggio pieno in Champions - Lautaro si libera della marcatura di un difensore e premia l'inserimento centrale di Sucic, che salta il portiere e calcia, trovando però il salvataggio sulla ... Come scrive tuttosport.com
Inter, Lautaro senza gol? Messaggio di Chivu al Toro: 2 segnali forti, ora… - Il capitano dell'Inter non va in gol da quasi due mesi ma Chivu predica calma e conferma la totale fiducia nel Toro ... Come scrive msn.com