Lautaro Inter è lui il trascinatore anche senza gol | per Chivu è imprescindibile

Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista delle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tutti i dettagli. Lautaro Martinez è a secco da qualche partita, ma il suo apporto in termini di corsa, sacrificio e leadership non è mai mancato. Il capitano dell’ Inter, che sta attraversando una fase di inefficacia realizzativa, è il perno che trascina la squadra anche nei momenti più complicati, mostrando un impegno e una determinazione che vanno ben oltre il semplice gol. Da quattro giornate di campionato, Lautaro non segna, un’anomalia che difficilmente accade. 🔗 Leggi su Internews24.com

