Lautaro deve sorridere di più è un leader A volte questo gli annebbia i pensieri | Chivu parla del capitano dell’Inter
“Se non segna un attaccante, segneranno centrocampisti o difensori”. Cristian Chivu non vuole sentir parlare di problema del gol per Lautaro Martinez. Per il suo capitano, alla vigilia del match di Champions contro il Kairat Almaty, l’allenatore nerazzurro – intervenuto in conferenza stampa – ha solo belle parole. “Come ho detto ad altri, gli ho solo detto che deve sorridere. È un leader, sente forte la responsabilità del suo ruolo e a volte questo gli annebbia i pensieri, ma lui sa chi è, il lavoro che fa e cosa rappresenta per noi. Deve solo imparare a sorridere un po’ di più”, ha concluso Chivu. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
