Laura un’allenatrice speciale | La sindrome di Down non mi ferma

Lei è Laura Mussini, ragazza di vent’anni con la sindrome di down, da sempre appassionata di atletica ma anche di tanti altri sport, "faccio nuoto, ginnastica artistica, basket" racconta col sorriso snocciolando il calendario dei suoi impegni sportivi settimanali. Lui è Daniele Morandi, deus ex machina della Delta Atletica Sassuolo, che organizza attività indoor e outdoor per tutte le fasce d’età, coinvolgendo bambini dai 3 anni fino ad arrivare agli adulti. Insieme hanno dato vita a un pezzo del progetto intitolato " La casa senza porte " nel quale ‘Lalla’ è l’aiuto-allenatrice di Daniele nel corso settimanale dedicato ai bambini della scuola materna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

