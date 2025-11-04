Laura Pausini lo sfogo della figlia dello zio Ettore | Parentela sulla carta non li voglio al funerale
È un dolore che non conosce tregua quello di Sabrina Pausini, figlia di Ettore, il 78enne investito e ucciso da un’auto pirata mentre percorreva in bicicletta gli Stradelli Guelfi, alle porte di Bologna. La tragedia ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei media per il legame di parentela con Laura Pausini, ma la reazione della figlia della vittima ha spazzato via ogni illusione di una famiglia unita dal lutto. Lo sfogo di Sabrina Pausini. “A quella parte di parentado non è mai fregato nulla di me e di mio padre. E io non li voglio al funerale”. Uno sfogo amaro, pubblicato sui social, che lascia trapelare l’amarezza di una donna trovatasi a condividere il proprio dolore con i riflettori di una notorietà non cercata. 🔗 Leggi su Dilei.it
