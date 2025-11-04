Laura Pausini lo sfogo della figlia dello zio Ettore | Parentela sulla carta non li voglio al funerale

Dilei.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È un dolore che non conosce tregua quello di  Sabrina Pausini, figlia di  Ettore, il 78enne investito e ucciso da un’auto pirata mentre percorreva in bicicletta gli  Stradelli Guelfi, alle porte di Bologna. La tragedia ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei media per il legame di parentela con  Laura Pausini, ma la reazione della figlia della vittima ha spazzato via ogni illusione di una famiglia unita dal lutto. Lo sfogo di Sabrina Pausini. “A quella parte di parentado  non è mai fregato nulla di me e di mio padre. E io non li voglio al funerale”. Uno sfogo amaro, pubblicato sui social, che lascia trapelare l’amarezza di una donna trovatasi a condividere il proprio dolore con i riflettori di una notorietà non cercata. 🔗 Leggi su Dilei.it

