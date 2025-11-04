L'incidente mortale che ha visto come vittima Ettore Pausini, fratello del padre della celebre cantante, continua a far discutere, ma non solo per questioni strettamente legate alla tragedia familiare. Il 78enne, travolto e ucciso da un pirata della strada mentre in sella alla sua bici stava percorrendo gli Stradelli Guelfi a Bologna, non era evidentemente in buoni rapporti con quel ramo della famiglia di cui fa parte anche Laura. Qualche sospetto era già nato nelle scorse ore, per via del silenzio assordante della Pausini sui social, dal momento che non è stato diffuso alcun messaggio di cordoglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Laura Pausini, l'affondo della cugina: "Non le è mai fregato nulla, non venga al funerale di papà"