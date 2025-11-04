Laura Pausini la rabbia della cugina | Non le è mai fregato nulla non venga al funerale di papà
L’incidente mortale che ha coinvolto Ettore Pausini, 78 anni, fratello di Fabrizio Pausini e zio della celebre cantante Laura Pausini, continua a scuotere l’opinione pubblica. L’uomo, travolto da un pirata della strada mentre percorreva in bicicletta gli Stradelli Guelfi, alle porte di Bologna, ha perso la vita sul colpo. Una tragedia che ha colpito profondamente la comunità locale ma che, nelle ore successive, ha assunto anche contorni familiari complessi e dolorosi. Leggi anche: Lutto Laura Pausini, la notizia è appena arrivata! Alla fine lo ha fatto Il silenzio della cantante romagnola, sempre molto attiva sui social, ha alimentato interrogativi e supposizioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
