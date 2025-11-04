Laura Pausini attaccata dalla figlia dello zio Ettore morto a Bologna ira della cugina | Non voglio vederla
Dopo la morte di Ettore Pausini, la figlia non usa mezzi termini e attacca Laura Pausini parlando di parentela solo sulla carta. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Altre letture consigliate
La notizia l’ha raggiunta a centinaia di chilometri di distanza, da Bologna a Trento dove ora vive, e con dolore e rabbia ha rotto il silenzio Sabrina, la figlia di Ettore Pausini, nonché cugina della cantante Laura, che ha dovuto apprendere così di quel pirata dell - facebook.com Vai su Facebook
Laura Pausini attaccata dalla figlia dello zio Ettore morto a Bologna, ira della cugina: "Non voglio vederla" - Laura Pausini attaccata dalla cugina e figlia dello zio Ettore morto in un incidente stradale a Bologna "Parentela solo su carta" ... Da virgilio.it
Sconvolgente attacco a Laura Pausini dalla cugina? «Mai fregato nulla di noi!»: parole dure - Pare che la cugina di Laura Pausini l'abbia attaccata in maniera molto aggressiva, intimandole di non presentarsi al funerale del padre. Lo riporta donnapop.it
Laura Pausini, la figlia dello zio morto la attacca: «Non le è mai fregato niente di noi, non la voglio al funerale» - ovvero la tragica morte del 78enne investito da un pirata della strada mentre percorreva in ... Secondo msn.com