L’attualità di San Francesco Il vescovo spiega il ’Cantico’ | Fratellanza pace e ecologia
Un pomeriggio intenso e partecipato quello che si è tenuto al Convento dei Cappuccini di Massa, con la gradita partecipazione del vescovo Mario Vaccari. La giornata, che ha rappresentato la chiusura del mese dedicato a San Francesco, organizzato dall’associazione Padre Damiano da Bozzano, non poteva avere migliore conclusione con la sua dedica al famoso ’ Cantico delle Creature ’ che il fraticello di Assisi volle lasciare poco prima di morire. Dopo che una delle volontarie ha recitato il canto, il vescovo ne ha prodotto un lungo e articolato commento. Nell’esposizione si è anche soffermato su alcune parti della biografia del santo e ha descritto ’quadretti’ significativi, così come ci sono giunti da biografie non ufficiali che precedettero quella che, con l’intento di rafforzare l’ordine francescano, fu curata da San Bonaventura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Un Tuffo nella Storia e nell'Attualità: FRANCESCO. IL PRIMO ITALIANO ?Peripli Culture e Società Euromediterranee partecipa alle celebrazioni per l'anniversario del Cantico delle Creature (1225) e della morte di San Francesco (1226), promosse dal Com - facebook.com Vai su Facebook
Vaticano, Papa Leone XIV celebra la messa per vescovi e cardinali defunti. Il ricordo di Bergoglio - Riprendendo un’antica tradizione, Papa Leone XIV ha celebrato stamani, all’altare della Cattedra di San Pietro recentemente restaurato, ... Da iltempo.it
San Francesco: Terni, sabato un convegno sull’eredità storica, spirituale, artistica, sociale ed economica del Poverello sul territorio - Sabato 1° novembre, alle ore 17, presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Terni si terrà il convegno “San Francesco d’Assisi e la sua posterità a Terni”. Scrive agensir.it
La modernità di san Francesco d’Assisi nel libro di Aldo Cazzullo - Una grande scrittrice, Dacia Maraini, fa il ritratto del santo più amato d'Italia a partire dal nuovo libro che gli dedica Aldo Cazzullo ... Riporta iodonna.it