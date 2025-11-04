Un pomeriggio intenso e partecipato quello che si è tenuto al Convento dei Cappuccini di Massa, con la gradita partecipazione del vescovo Mario Vaccari. La giornata, che ha rappresentato la chiusura del mese dedicato a San Francesco, organizzato dall’associazione Padre Damiano da Bozzano, non poteva avere migliore conclusione con la sua dedica al famoso ’ Cantico delle Creature ’ che il fraticello di Assisi volle lasciare poco prima di morire. Dopo che una delle volontarie ha recitato il canto, il vescovo ne ha prodotto un lungo e articolato commento. Nell’esposizione si è anche soffermato su alcune parti della biografia del santo e ha descritto ’quadretti’ significativi, così come ci sono giunti da biografie non ufficiali che precedettero quella che, con l’intento di rafforzare l’ordine francescano, fu curata da San Bonaventura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’attualità di San Francesco. Il vescovo spiega il ’Cantico’: "Fratellanza, pace e... ecologia"