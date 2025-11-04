L’attore britannico di Bridgerton e Wicked conquista People e fa la storia | è il primo uomo apertamente gay eletto Sexiest Man Alive
H a lo charme del gentleman inglese, ma un’anima sorprendentemente moderna. Jonathan Bailey è stato eletto “Uomo più sexy del mondo 2025” da People, diventando il primo uomo apertamente gay a conquistare un titolo che, dal 1985, incorona il carisma maschile per eccellenza. L’annuncio, rivelato in diretta al Tonight Show di Jimmy Fallon, ha consacrato la star di Bridgerton e Wicked come nuovo simbolo di un fascino autentico e senza etichette. «È un onore enorme. Ovviamente sono incredibilmente lusingato. Ed è completamente assurdo», ha dichiarato a People con quel tocco ironico che ormai è la sua firma. 🔗 Leggi su Iodonna.it
