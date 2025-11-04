L’attesa è stata lunga ma che splendore l’albero di Natale!

Un abete bianco di circa cent’anni di età e sedici metri di altezza sta abbellendo il centro storico di Trento, regalando ai cittadini un’anticipazione di quell’atmosfera natalizia che a breve si respirerà lungo le vie della città.L’odissea dell’albero di NataleNella serata di lunedì 3 novembre. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

