L’attacco di Maria Zakharova e il patriottismo timido di Salvini

Davanti alle ripugnanti affermazioni della portavoce del Cremlino, che ha approfittato persino del crollo della Torre dei Conti a Roma per fare propaganda, dichiarando che per via del suo sostegno all’Ucraina l’Italia finirà per «crollare del tutto», mi sarei aspettato una risposta stentorea, virile, fermamente e orgogliosamente patriottica dai tanti sovranisti al governo. A cominciare naturalmente da Matteo Salvini, che in materia di patriottismo, come tutti i neofiti, negli ultimi anni si era distinto in prese di posizione fortissime contro le minacce provenienti da zattere, naufraghi, orfani e donne incinte. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

