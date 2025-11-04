Latitante foggiano catturato a Roma | alloggiava in centro il blitz della polizia nella stanza

Era ricercato per il reato di bancarotta fraudolenta ma per sottrarsi alla pena si era rifugiato in una struttura ricettiva di Roma, in pieno centro. La fuga di un 51enne di Foggia, durata appena sei giorni, è terminata quando l’alert ‘Alloggiati web’ della Questura di Roma ha segnalato la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

