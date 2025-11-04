Latina Scalo uomo in escandescenze alla stazione | trovato un coltello

Latina, 4 novembre 2025 – Nella mattinata di oggi, alle ore 8 circa, la polizia di Stato è intervenuta presso la stazione ferroviaria di Latina Scalo a seguito di diverse segnalazioni per la presenza di un uomo in evidente stato di agitazione che aveva importunato i viaggiatori in attesa dei treni e che, secondo le indicazioni giunte alla Sala Operativa, poteva essere in possesso di un coltello. Gli agenti della Squadra Volante, giunti tempestivamente sul posto, hanno individuato l’uomo sulla banchina tra i binari 2 e 3. Alla vista dei poliziotti, il soggetto è apparso confuso e ha proferito frasi senza senso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it