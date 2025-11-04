Latina celebra il 4 Novembre | Gli ideali di libertà e di pace vanno preservati ogni giorno
Anche Latina ha celebrato oggi, 4 novembre, il Giorno dell’Unità nazionale e la Giornata delle Forze armate. La cerimonia, alla presenza delle istituzioni civili, militari e religiose, si è tenuta a Borgo Bainsizza ed è stata organizzata dalla Prefettura in collaborazione con i Comune, la 4a. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
