2025-11-04 14:38:00 Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque: Sancetto che ha iniziato il percorso zoppicando per un infortunio al ginocchio e non ha ancora raggiunto il suo miglior ritmo di gara, non è riuscito ad allenarsi nemmeno nella sessione precedente. Il trequartista riporta un infortunio lieve-moderato al bicipite femorale della gamba. Nico, invece, ha svolto parte della sessione preparatoria pur non potendo essere tra i membri della spedizione. Yuri, da parte sua, ha un sovraccarico. IL È probabile che l'assenza di Yuri venga coperta da Lekue che non era in campo contro la Real Sociedad per squalifica – non potrà schierare nemmeno contro l'Oviedo – ma che è disponibile a partire titolare in Champions League una volta recuperato dall'infortunio muscolare che lo ha costretto a lasciare la partita contro il Getafe, in cui era titolare.

© Justcalcio.com - L’Athletic si reca a Newcastle con le assenze di Nico, Yuri e Sancet