L’astronauta agli studenti di Unisalento | Grazie a idee innovative raggiungeremo Marte

LECCE – Walter Villadei, astronauta dell’Aeronautica Militare, ha partecipato ieri insieme al generale Paolo Citta al convegno, dal titolo “L’Italia nello spazio, storia e prospettive”, organizzato dal Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento e dall’Associazione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

