Last Swim | dal 15 novembre su RaiPlay il toccante esordio di Sasha Nathwani
Sarà disponibile dal 15 novembre su RaiPlay Last Swim, l’esordio cinematografico del regista britannico Sasha Nathwani, presentato in anteprima mondiale alla 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino nella sezione Generation 14plus. Il film, accolto con entusiasmo da pubblico e critica, si è distinto per la delicatezza con cui ritrae l’adolescenza contemporanea e per la capacità di esplorare temi come l’identità culturale, il senso di appartenenza e la paura del futuro in una Londra multiculturale e vibrante. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Altre letture consigliate
The final days of the season at Regina Isabella have a special charm. October still brings sunshine and warm days — the perfect chance for one last swim in the pool or the sea, savoring summer just a little longer. Gli ultimi giorni d’apertura al Regina Isabella - facebook.com Vai su Facebook
Last Swim dal 15 novembre su RaiPlay: il film di Sasha Nathwani - Dal 15 novembre arriva su RaiPlay “Last Swim”, il film d’esordio del regista britannico Sasha Nathwani, presentato in anteprima mondiale alla 74ª edizione del ... Scrive lifestyleblog.it
“Last Swim”, il film d’esordio di Sasha Nathwani disponibile su RaiPlay dal 15 novembre - Sarà disponibile dal 15 novembre su RaiPlay “Last Swim”, l’esordio cinematografico del regista britannico Sasha Nathwani. Segnala msn.com
Last Swim, su RayPlay l'ultimo giorno da adolescente di Ziba: quando esce in streaming - Un esordio cinematografico che ha brillato nella sezione Generation 14plus della 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Da today.it