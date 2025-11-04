L’assistenza globale di Maintech | salute sicurezza e impegno per tutta la comunità

Lanazione.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maintech è una società di consulenza nata dall’unione di professionisti con esperienza pluriennale nei settori Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, Qualità, Ambiente e Formazione. Con sede a Sovigliana (Vinci, FI), Maintech offre un servizio di assistenzaglobale”, fornendo un supporto tecnico, progettuale, gestionale e formativo, volto a valorizzare e ottimizzare le risorse interne dell’azienda, presupposto indispensabile per un miglioramento continuo delle performance. Il team Maintech, giovane e molto competente, è completamente in linea con i valori e ideali sulla sicurezza sul lavoro che l’azienda promuove. 🔗 Leggi su Lanazione.it

l8217assistenza globale di maintech salute sicurezza e impegno per tutta la comunit224

© Lanazione.it - L’assistenza “globale” di Maintech: salute, sicurezza e impegno per tutta la comunità

Argomenti simili trattati di recente

One Health: in Italia il primo Curriculum Globale per integrare salute umana, animale e ambientale - La presentazione ufficiale è avvenuta durante la seconda edizione del Forum sulla One Health, che si è svolto a Roma e ha riunito esperti da tutta Italia. Come scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: L8217assistenza Globale Maintech Salute