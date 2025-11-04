L' assist che non c' è l' agente truffaldino e il mistero della C | Yinka morte di un gigante gentile

Dare è stato uno dei personaggi più celebri della Nba a metà anni 90, perché servì il primo assist dopo 78 partite. Un ragazzo timido e gigantesco che ebbe il torto di aver lasciato il college troppo presto: piombò in un mondo che gli era estraneo, collezionò gaffes e figuracce e se ne andò troppo presto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

