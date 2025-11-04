L' assessore maratona alla conquista di New York insieme alla mamma | Un ricordo che resterà per sempre

Forlitoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pettorale 4.270 lui, 20.950 lei. C'erano anche l'assessore di Predappio Lorenzo Lotti, insieme alla mamma Daniela, tra gli oltre 55 mila corridori provenienti da ogni continente che domenica scorsa si sono cimentati nella Maratona di New York. Una gara, ha scritto Lotti sui social, che “non si. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

assessore maratona conquista newL’assessore Lorenzo Lotti alla maratona di New York con mamma Daniela: “Ecco la nostra impresa” - Il 38enne di Predappio è 193esimo su 60mila e ha battuto il proprio record; ha impiegato 2 ore e 34’ domenica e si è classificato sesto assoluto tra gli italiani nella Grande Mela. Segnala msn.com

Acea Run Rome incontra la New York Marathon alla vigilia della gara Usa. L'assessore Onorato: «Sinergia fondamentale» - L'incontro è stato programmato da Ted Metellus, direttore di gara della New York City Marathon, e l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo Alessandro Onorato insieme agli organizzatori della mara ... Riporta roma.corriere.it

assessore maratona conquista newAcea Run Rome The Marathon con l'Assessore Alessandro Onorato incontra New York Marathon - Alla vigilia della New York Marathon l'incontro tra l'Assessore allo Sport di Roma Capitale Alessandro Onorato e Ted Metellus, direttore di gara della mitica maratona della Grande Mela. Scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Assessore Maratona Conquista New