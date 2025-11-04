L’asse tra Conte e Salis contro le primarie di coalizione è un messaggio di sfiducia a Schlein

Elly Schlein è convinta che né l’iniziativa riformista di ottobre a Milano né quella del nascituro correntone a Montepulciano a fine novembre possano impensierirla sul serio. “Si tratta solo di correnti che si riposizionano in vista delle elezioni politiche perché vogliono un numero adeguato di posti nelle liste per i loro esponenti”, minimizzano alcuni fedelissimi della segretaria del Partito democratico. Ma siccome la prudenza non è mai troppa, soprattutto quando dall’altra parte ci sono vecchi volponi della politica come Dario Franceschini, Roberto Speranza e Andrea Orlando, la segretaria ha deciso di smorzare i fari sull’iniziativa di Montepulciano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

