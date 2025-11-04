L' ascesa della vitiligine nel mondo della moda e del beauty Non più un' imperfezione da nascondere ma un tratto distintivo da celebrare

È il 1993 quando Michael Jackson, seduto davanti a Oprah Winfrey, risponde a una domanda sul colore della sua pelle. Il Re del pop la chiama “ skin condition “. All’epoca nessuno, salvo gli specialisti e chi ne era colpito, sapeva cos’era la vitiligine. Questa malattia della pelle -caratterizzata dalla depigmentazione di alcune aree del corpo – per lungo tempo è stata ignorata, poco conosciuta e considerata un tabù, lontana dai canoni estetici tradizionali. Dal 2009, con il lancio della Giornata mondiale della vitiligine (il 25 giugno, giorno della morte di Michael Jackson), la possibilità di informarsi e comprendere meglio questa malattia è aumentata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

