L' arte dell' Opera Cantonese al Nicolini un viaggio nella tradizione della Cina meridionale
Grazie alla collaborazione tra le due istituzioni, gli over 65 residenti a Piacenza possono prenotare il proprio posto in platea - tramite l'Ufficio Attività socioricreative del Comune - per la performance "L'arte dell'Opera Cantonese" che andrà in scena lunedì 10 novembre, alle ore 11, al. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Boston Book Fair highlight: Group of Cantonese opera librettos for five different operas, together with a Mu yu ("wooden fish") songbook. Guangzhou: Yi wen tang ? and Wu gui tang ?, n.d. A group of woodblock-printed librettos representing five differ - facebook.com Vai su Facebook
Al conservatorio Nicolini arriva L’arte dell’Opera Cantonese - Grazie alla collaborazione tra le due istituzioni, gli over 65 residenti a Piacenza possono prenotare il proprio posto in platea - Segnala piacenzasera.it