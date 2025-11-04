L' arte dell' Opera Cantonese al Nicolini un viaggio nella tradizione della Cina meridionale

Ilpiacenza.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie alla collaborazione tra le due istituzioni, gli over 65 residenti a Piacenza possono prenotare il proprio posto in platea - tramite l'Ufficio Attività socioricreative del Comune - per la performance "L'arte dell'Opera Cantonese" che andrà in scena lunedì 10 novembre, alle ore 11, al. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Al conservatorio Nicolini arriva L’arte dell’Opera Cantonese - Grazie alla collaborazione tra le due istituzioni, gli over 65 residenti a Piacenza possono prenotare il proprio posto in platea - Segnala piacenzasera.it

Cerca Video su questo argomento: Arte Opera Cantonese Nicolini